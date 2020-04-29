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Aktüel

Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

2020-04-29 19:42:15 -
Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesiyle yaşayan emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ'da yaşayan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Güngör'ün (49) odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlileri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güngör'ün cesedi, evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güngör'ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

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