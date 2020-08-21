  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de diyalizden çıkan eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de diyalizden çıkan eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:15:58 -
Denizli'de diyalizden çıkan eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde böbrek hastası eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Merkezefendi Mahallesi'nde böbrek hastası Naime C'nin (36) tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde karnından bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, kadının eski eşi Ali Rıza K'yi yakaladı.

Ali Rıza K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşadığı, bir süre önce Antalya'daki evini terk ederek Denizli'deki abisinin yanında yaşamaya başladığı belirtilen bir çocuk annesi Naime C. (36), dün diyaliz merkezi önünde bıçaklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim
Dünya

Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim

Türkiye'nin Bayraktar SİHA ihraç ettiği Ukrayna'da üretim yapan uçak üreticisi Antanov şirketinden Ankara'ya flaş bir teklif geldi.
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı