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Gündem Denizli'de deprem!
Gündem

Denizli'de deprem!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 03:40:00 -
Denizli'de deprem!

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu belirtildi.

Saat 02.31'de meydana gelen sarsıntının yerin 13.3 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

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