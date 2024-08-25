Denizli'de deprem!
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu belirtildi.
Saat 02.31'de meydana gelen sarsıntının yerin 13.3 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu belirtildi.
Saat 02.31'de meydana gelen sarsıntının yerin 13.3 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
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