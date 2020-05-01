Denizli'de depo yangınında hava aracı "gyrokopter" kullanılamaz hale geldi
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı "gyrokopter"lerden biri tamamen yandı, ikisi zarar gördü.
Korucuk Mahallesi Pamukkale yolunda faaliyet gösteren bir havacılık şirketinin deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depodaki gyrokopterlerden biri kullanılamaz hale geldi, ikisi kısmen zarar gördü.
İşyeri sahibi Hüseyin Ümit Ercan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.