  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de depo yangınında hava aracı "gyrokopter" kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:43:42 -
Denizli'de depo yangınında hava aracı "gyrokopter" kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı "gyrokopter"lerden biri tamamen yandı, ikisi zarar gördü.

Korucuk Mahallesi Pamukkale yolunda faaliyet gösteren bir havacılık şirketinin deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depodaki gyrokopterlerden biri kullanılamaz hale geldi, ikisi kısmen zarar gördü.

İşyeri sahibi Hüseyin Ümit Ercan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı