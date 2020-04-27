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Aktüel

Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 5 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

2020-04-27 17:08:58 -
Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 5 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalandı.


Denizli’de polis ekipleri tarafından 20-26 Nisan tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 5 bin 680 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 30 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 3 adet kesici delici alet, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı matkap, 3 adet dizüstü bilgisayar, 30 metre çalıntı kablo, 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.


Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 276 farklı asayiş olayında ise 168 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 16’sının tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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