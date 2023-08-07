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Yerel Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu
Yerel

Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-08-07 00:26:00 -
Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı.

Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.
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