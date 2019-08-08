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Denizli’de bayramda otobüsler 2 gün ücretsiz olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü belediye otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
Denizli’de bayramda otobüsler 2 gün ücretsiz olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü belediye otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.


Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için tüm bayram tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi belediye otobüslerini bayramın ilk 2 günü ücretsiz yaptı.


Buna göre 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günleri Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin rahat ve huzur içinde bir bayram tatili geçirmesi için büyükşehir olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
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