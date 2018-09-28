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Denizli'de banka kartlarını kullanarak... Yakalandılar

Banka kartları ile kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:17
Denizli'de banka kartlarını kullanarak... Yakalandılar

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği  ekipleri, Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele mahallelerinde meydana  gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özellikle kadın gruplar tarafından banka kartlarıyla kapıların  açılarak hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayları gerçekleştiren 5  şüpheliye ait 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
İkametlerde yapılan aramada 4 şüpheli yakalandı.
 
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde müştekilere ait olduğu tespit  edilen kol saati, altın yüzük ve bilezik türü ziynet eşyaları ele geçirildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:17
  1. Denizli
  2. hırsızlık

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