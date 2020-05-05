  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de bacağını makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:00:35 -
Denizli'de bacağını makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde bacağını dokuma makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

Honaz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir dokuma fabrikasında çalışan Tunay Karadaş (47) sol bacağını makinenin dişlisine kaptırdı.

Çevresindekilerin ve sağlık ekibinin çabasına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Karadaş, yoğun kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Karadaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekibi, fabrikada güvenlik tedbiri alarak inceleme başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı