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Aktüel

Denizli'de apartmanın baca duvarındaki serçeyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:10:01 -
Denizli'de apartmanın baca duvarındaki serçeyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanın baca duvarında mahsur kalan serçe, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gökyüzüne bırakıldı.

Mehmetçik Mahallesi'nde bulunun bir apartmanda, bir süredir duvarın içinden kuş sesi geldiğini duyan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaptıkları kontrolde baca duvarının içinde kuş olduğunu tespit etti.

Ev sahibinin, kuşun kurtarılması için itfaiye ekiplerinin duvarı delmesine izin vermesinin ardından kurtarma çalışması başladı.

Ekipler, kısa sürede serçeyi bulunduğu yerden çıkararak gökyüzüne bıraktı.


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