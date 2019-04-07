0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Denizli'de AK Parti adayı seçimi 1 oyla kaybetti

Denizli'de AK Parti ve CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itiraz etti. Geçersiz oyların tekrar sayılması sonucunda AK Parti adayının seçimi 1 oyla kaybettiği bildirildi.

07 Nisan 2019 Pazar 10:31
Denizli'de AK Parti adayı seçimi 1 oyla kaybetti

Denizli’nin Honaz ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarıyla ilgili İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası yeniden sayım işlemi sonucu 3 oy farkla geride kalan AK Parti'nin tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle dün İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oylar tekrar sayıldı.

Sayım sonucu CHP adayı Yüksel Kepenek'e 9 bin 391, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 390 oy çıktı. Bu sonuçla CHP adayı Yüksel Kepenek, 1 oy farkla seçimi önde tamamladı.

''Görevimize başlamak istiyoruz''

Seçimi 1 oy farkla kazanan Yüksek Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın oyuna sahip çıkmayı her şeyden önemli gördüklerini belirterek, "Honaz'da seçimin galibi biziz. 5 günde 3 defa kazandık. Her türlü ayak oyunlarına rağmen kazandık. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Honaz sevdamızı engelleyemeyecekler. Bir an önce mazbatamızı alıp göreve başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Honaz Belediye Başkan adayı Turgut Devecioğlu da sayımlarda oy pusulalarındaki durumun sonuca tam manasıyla yansımadığının görüldüğünü, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ederek hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Aldığımız her oyun takipçisi olacağız." diye konuştu.

İtirazları kabul edilmedi

Öte yandan İl Seçim Kurulu, Babadağ'da seçimi 15 oyla kaybeden AK Parti ile Baklan'da seçimin 7 oyla kaybeden İYİ Parti'nin itirazlarını kabul etmedi.

AK Parti'nin Honaz ve Babadağ, İYİ Parti'nin de Baklan ilçesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacağı öğrenildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak belediye başkanlığını kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, CHP adayı Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, oy farkı 3'e düşmüştü.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:31
  1. Denizli
  2. Honaz ilçesi
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. AK Parti Honaz Belediye Başkan adayı Turgut Devecioğlu
  6. seçim sonucu
  7. seçim itirazları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    1. Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira..
    2. Silah çeken babayı kızı ikna etti
    3. Duygusal bağı güçlendirip hayata daha..
    4. Ankara Üniversitesinden açıklama:
    5. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    6. Başkan Büyükgöz, ilk nikahını kıydı
    7. Migren atağını hafifleten şahane çay!
    8. (Özel) Kadın bilişimci 15 yıl sonra..
    9. Emniyet ülke genelinde harekete geçti!
    10. Adana’da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu"
    11. Uyuşturucuyla uçağa binerken enselendi
    12. Adana’da "ABD Ülke Günü” toplantısı
    13. Rusya’nın en iyi işvereni Rosatom
    14. Kuzeni tarafından hunharca katledilen..
    15. Turkcell’in 1400 mağazası minik..
    16. Bakan Albayrak reform paketini..
    17. AB ülkesinde silahlı saldırı! Ölü ve..
    18. Başkan Selim Alan ilk nikahını kıydı
    19. Tunceli'de teröristlere ait..
    20. Bodrum’a havadan, karadan ve denizden..
    21. Darbeci Hafter 14 askerini daha kaybetti
    22. Annesi ve karısı ile hırsızlık..
    23. (Özel) Gezmekten sıkılıp reçel işine..
    24. TOKİ 198 iş yeri ile 25 konutu satışa..
    25. Bakan Turhan: Dünyanın en büyüğünü..
    26. (ÖZEL) Yarım asırdır muhtarlık..
    27. Yanlış teşhis fark edildi, rahat nefes..
    28. (Özel) Tarihi Kozahan’da kozalar..
    29. Marmaris’te metrekareye 99 kilogram..
    30. Denizli'de AK Parti adayı seçimi 1..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!