Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.25’te meydana gelen sarsıntının derinliğini 7,09 kilometre olarak belirtti. Deprem ilçede büyük paniğe yol açarken, can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

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