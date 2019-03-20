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Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:55
Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi.

Belediye Başkanı: Can kaybı yok

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:55
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Antalya
  4. denizli deprem

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