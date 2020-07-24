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Aktüel

Denizli'de 26 ton saf bakırı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:53:10 -
Denizli'de 26 ton saf bakırı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de piyasa değeri 1 milyon 50 bin liralık 26 ton 200 kilogram saf bakırı, fabrikaya nakledilirken çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fabrikada işlenmek üzere Kocaeli'nin Hereke Limanı'ndan Denizli'ye nakledilen saf bakırı taşıyan tırlardan birinden malzemelerin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olduğu anlaşılan 26 ton 200 kilogram saf bakır, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada üzerleri brandayla örtülü halde bulundu.

Olayla ilgili çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, saf bakırın sahibine teslim edildiği bildirildi.


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