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Aktüel

Denizli'de 24 suçtan aranan firari, Muğla'da dağ evinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:12:20 -
Denizli'de 24 suçtan aranan firari, Muğla'da dağ evinde yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de aralarında cinayet ve gasbın da olduğu 24 suçtan 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, 5 yıl sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında adam öldürme, uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik, yağma gibi 24 ayrı suçtan 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana aranan E.A'nın Muğla'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Menteşe ilçesi Taşlı mevkisinde saklandığı bir dağ evinde yakalanan E.A, Denizli'ye getirildi.

Firari sanık E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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