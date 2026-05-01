Denizli'de 2 organ bağışı 7 hastaya can oldu

Denizli'de son 2 gün içinde beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın ailelerinin onayıyla gerçekleştirilen organ bağışları, yedi hastaya umut oldu.

Denizli'de yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen hastaların aileleriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan onay doğrultusunda, ilk vakada karaciğer, kalp ve böbrekler; ikinci vakada ise karaciğer ile iki böbrek başarıyla alındı. Bağışlanan organlar, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ilgili merkezlere sevk edildi.

Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Mete Yıldız, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, hasta yakınlarına organ bağışının önemi ve tüm aşamalarının ayrıntılı şekilde aktarıldığını belirterek, ailelerin gösterdiği duyarlılığın birçok hastaya umut olduğunu ifade ederek, "Bir karar, birden fazla hayatı değiştirebilir. Organ bağışıyla umut olun" dedi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Yıldız, "Organ bağışı, hayat kurtaran en anlamlı iyiliklerden biridir. Unutulmamalıdır ki bir kişinin vereceği bağış kararı, birden fazla insana yeniden yaşam şansı verebilir" ifadelerini kullandı.

