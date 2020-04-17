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Aktüel

Denizli'de 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

2020-04-17 22:59:51 -
Denizli'de 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2481 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sırasında bina içerisindeki elektrik tesisatı ile yakındaki enerji nakil hatlarında zaman zaman parlamalar olduğu görüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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