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Denizli'de 1 kilo 256 gram esrarla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:39:25 -
Denizli'de 1 kilo 256 gram esrarla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişinin üzerinde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu R.A, A.Ş. ve Y.V, gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 1 kilo 256 gram esrar ile 96 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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