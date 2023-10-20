Denizli Ticaret Odası tekstil teknolojisi öğretmenlerini eğitiyor

Avrupa Birliği (AB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle DTO tarafından yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi devam ediyor. Projenin ilk etabında, 2’si Denizli’den diğerleri 8 farklı ilin 10 ilçesinden gelen 19 tekstil teknolojisi öğretmeni, Denizli OSB’deki DTTM’de eğitim görüyor. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kursiyerleri ziyaret etti; kolaylıklar diledi. Başkan Erdoğan’ın beraberinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu ve Başkan Vekili Derya Baltalı ile DOSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut Gürhan, Avni Canpolat, Hamit Şahin ve Yasin Temel de yer aldı. Heyet, merkezdeki personelden ve DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan’dan proje ve merkez hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca, kursiyerlerle bir süre sohbet edip eğitim ve merkez hakkındaki fikirlerini dinledi.

“İş dünyamıza, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz”

DTO Başkanı Erdoğan’a eğitim camiasına olan ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, “Camia olarak çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Konu çocuklarımız, gençlerimiz ve eğitimcilerimiz olunca hayırseverlerimiz ile iş dünyamız da elini taşın altına koyuyorlar. Denizli, tekstil üzerine çok önemli işler ortaya çıkararak ülke ekonomisine üst seviyede katkı sunan iller arasında başta geliyor. Bu proje ile burada verilen eğitimin hem eğitimcilerimiz hem de öğrencilerimiz ile iş dünyamız için son derece verimli olacağı kanaatindeyim. Mesleki eğitimle ilgili olarak da başkanlarımızla her zaman diyalog halindeyiz. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“Bu tür girişimler, daha hızlı gelişmek için çok önemlidir”

Denizli OSB Başkan Vekili İş İnsanı Derya Baltalı ise büyük bir iş birliğiyle böyle bir projenin hayata geçirilmesinin önemli bir girişim olduğuna dikkat çekti. Baltalı, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin hızlı yol almasında bu tür çabalar çok önemlidir; bu merkez de öyle. Özellikle endüstriyel sanayide tasarruf sağlayıp verimliliği yükselttiği gibi güvenliği de artıran yüksek teknoloji makinelerin kullanıldığı bu merkezden ve verilen eğitimlerden ortaya çıkacak ürünler, son derece değerlidir. Başta DTO Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan olmak üzere emek sarf eden, katkı koyan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“160 tekstil teknolojisi öğretmenimiz ile 40 KOBİ çalışanımızı eğiteceğiz”

Başkan Erdoğan da projeleriyle ilgili değerlendirmesinde “Kursiyerlerimize makine başında uygulamalı eğitimler vereceğimiz merkezimiz, yılbaşına kadar başka illerden de gelecek 160 tekstil teknolojisi öğretmeni ile 40 KOBİ çalışanımızı eğitecek. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ziyaretimizde, projemiz ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgilendirildik. Sonrasında da basın mensuplarımızın sorularını yanıtladık. Eğitimcilerimize, kursiyerlerimizle paylaştıkları değerli bilgilerinden ve emeklerinden dolayı, katılımcılarımıza da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Her yıl, binden fazla üyemize eğitim veriyoruz”

Başkan Erdoğan, DTO’nun hem DTTM’de hem de hizmet binasında yıl boyunca çok sayıda proje ile mesleki ve kişisel gelişim eğitimine imza attığına da dikkat çekti. Erdoğan, “Geçen yıl 25’i Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, 18’i iştirakimiz Denizli ABİGEM tarafından olmak üzere 43 eğitim düzenledik ve bunlardan bin 582 vatandaşımız yararlandı. Bu yıl da İş Yeri Sigortası ve Deprem Semineri, E Ticarete Başlıyorum Eğitimi ile E-Ticaret ve E-İhracat Stratejileri ve KVKK Zorunluğu Semineri gibi farklı konulardaki kurslarımızdan 517 kişi faydalandı. Sadece Denizli Teknik Tekstil Merkezimizde, bu yıl şu ana kadar 15 farklı eğitim gerçekleştirdik. Drone Eğitimi, İnovasyon Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri, Sanal Gerçeklik, Stem+A Eğitimi, Tekstil Teknolojisi ve Web 2.0 eğitimlerimizden 131 vatandaşımız faydalandı. Üyelerimizden talep olduğu müddetçe eğitimlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

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