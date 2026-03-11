  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor! 11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü) Savaş planı elinde patladı: Sarı şeytan Trump, Çıkış Yolu Arıyor! İsrail'den İran itirafı! 11 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran ordusundan dikkat çeken açıklama! ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı yok edildi Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti Savaşlar ihtiyar Avrupa'yı uyandırdı! "Her şeyi yapmalıyız" İran'dan yeni misilleme! İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı Siyonist teröristler Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
Kobi Denizli OSB’de seçim hareketliliği!
Kobi

Denizli OSB’de seçim hareketliliği!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli OSB’de seçim hareketliliği!

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, nisan ayında gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde seçim süreci yaklaşırken mevcut Başkan Derya Baltalı adaylığını açıkladı.

 

Başkanlık döneminde Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde pek çok önemli projeye imza atan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte önemli ‘ilk’lere imza atan Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı; "Görev süremiz boyunca bölgemizin üretim gücünü artıracak önemli projeleri başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın vizyonu doğrultusunda hayata geçireceğimiz Milli Teknoloji Atölyesi Projesi, Denizli OSB Teknopark Projesi, Dünya Bankası finansmanlı ikinci arıtma tesisi projesi, GES projesi, Pamukkale Üniversitesi - Denizli OSB Meslek Yüksekokulu ve atıksu geri kazanım projesi gibi yatırımlarla bölgemizin geleceğini planlıyoruz. İnşallah bu büyük projelere yeni projeler ekleyerek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.

 

Başlattıkları büyük projelerin tamamlanması ve Denizli OSB’nin gelişiminin kararlılıkla sürmesi için Nisan ayında yapılacak Denizli OSB seçimlerinde yeniden aday olduğunu ifade eden Başkan Derya Baltalı, bu süreçte kendisine tam destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Derya Baltalı, "Denizli sanayisinin gücüne güç katmak için projelerimizle yola devam ediyoruz’’ dedi.

KOBİ’lere 100 milyarlık nefes! İmalat sanayine yeni destek paketi
KOBİ’lere 100 milyarlık nefes! İmalat sanayine yeni destek paketi

Kobi

KOBİ’lere 100 milyarlık nefes! İmalat sanayine yeni destek paketi

KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı
KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı

Kobi

KOBİ’lere dev dönüşüm desteği! Yeni makine olmadan verim yüzde 76 arttı

KOSGEB’den 53 bin KOBİ’ye destek!
KOSGEB’den 53 bin KOBİ’ye destek!

Kobi

KOSGEB’den 53 bin KOBİ’ye destek!

KOBİ’ler için Yeşil Mutabakat merkezleri kurulacak
KOBİ’ler için Yeşil Mutabakat merkezleri kurulacak

Kobi

KOBİ’ler için Yeşil Mutabakat merkezleri kurulacak

KOBİ’lere uygun finansman vurgusu!
KOBİ’lere uygun finansman vurgusu!

Kobi

KOBİ’lere uygun finansman vurgusu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23