Denizli OSB’de seçim hareketliliği!

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde seçim süreci yaklaşırken mevcut Başkan Derya Baltalı adaylığını açıkladı.

Başkanlık döneminde Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde pek çok önemli projeye imza atan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte önemli ‘ilk’lere imza atan Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı; "Görev süremiz boyunca bölgemizin üretim gücünü artıracak önemli projeleri başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın vizyonu doğrultusunda hayata geçireceğimiz Milli Teknoloji Atölyesi Projesi, Denizli OSB Teknopark Projesi, Dünya Bankası finansmanlı ikinci arıtma tesisi projesi, GES projesi, Pamukkale Üniversitesi - Denizli OSB Meslek Yüksekokulu ve atıksu geri kazanım projesi gibi yatırımlarla bölgemizin geleceğini planlıyoruz. İnşallah bu büyük projelere yeni projeler ekleyerek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.

Başlattıkları büyük projelerin tamamlanması ve Denizli OSB’nin gelişiminin kararlılıkla sürmesi için Nisan ayında yapılacak Denizli OSB seçimlerinde yeniden aday olduğunu ifade eden Başkan Derya Baltalı, bu süreçte kendisine tam destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Derya Baltalı, "Denizli sanayisinin gücüne güç katmak için projelerimizle yola devam ediyoruz’’ dedi.