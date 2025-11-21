Denizli OSB’de güvenli çalışma vurgusu!
Denizli Organize Sanayi Bölgesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini güçlendirmek için 5S ve Güvenli Davranış Eğitimi gerçekleştirildi.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi, iş yerlerinde güvenli çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.
OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, İSG Uzmanı Kağan Bilgiç OSB personeline; 5S uygulamalarının iş yerindeki verimlilik ve düzen üzerindeki etkileri, güvenli davranış kültürünün oluşturulması, güvensiz davranış ve güvensiz durumların tanımlanması, risk algısı ve tehlikelerin doğru değerlendirilmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, güvenli davranışı destekleyen dört temel alışkanlık ile davranışsal güvenlik gözlemi yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı.