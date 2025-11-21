  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Kobi Denizli OSB’de güvenli çalışma vurgusu!
Kobi

Denizli OSB’de güvenli çalışma vurgusu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli OSB’de güvenli çalışma vurgusu!

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini güçlendirmek için 5S ve Güvenli Davranış Eğitimi gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, iş yerlerinde güvenli çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

 

OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, İSG Uzmanı Kağan Bilgiç OSB personeline; 5S uygulamalarının iş yerindeki verimlilik ve düzen üzerindeki etkileri, güvenli davranış kültürünün oluşturulması, güvensiz davranış ve güvensiz durumların tanımlanması, risk algısı ve tehlikelerin doğru değerlendirilmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, güvenli davranışı destekleyen dört temel alışkanlık ile davranışsal güvenlik gözlemi yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

KOBİ’lere akıllı tekstil fırsatı! Türkiye-Almanya ortak projesi destek aldı
KOBİ’lere akıllı tekstil fırsatı! Türkiye-Almanya ortak projesi destek aldı

Kobi

KOBİ’lere akıllı tekstil fırsatı! Türkiye-Almanya ortak projesi destek aldı

KOBİ’lere "Nefes Kredisi" çağrısı! Başvurular başlıyor
KOBİ’lere “Nefes Kredisi” çağrısı! Başvurular başlıyor

Kobi

KOBİ’lere “Nefes Kredisi” çağrısı! Başvurular başlıyor

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı
KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Kobi

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!
Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

Kobi

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23