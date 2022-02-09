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Eğitim Denizli okullar tatil mi Valilik açıklaması son durum
Eğitim

Denizli okullar tatil mi Valilik açıklaması son durum

Denizli hangi ilçelerde okullar tatil 10 Şubat! Denizli’de yaşayanlar etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 10 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil? Denizli Çameli okullar tatil mi Valilik açıklaması!

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:06:00 -
Denizli okullar tatil mi Valilik açıklaması son durum

Kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayanlar okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Denizli Çameli okullar kaç gün tatil?

Denizli okullar tatil mi Valilik açıklaması son durum

Denizli'nin Çameli ilçesinde 9 Şubat Çarşamba günü kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.

10 Şubat’ta okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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