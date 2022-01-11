Denizli’nin bazı ilçelerinde kar ve fırtına yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi Denizli’de yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın Denizli’de okullar tatil mi?

Denizli okullar tatil mi 12 Ocak? Denizli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Denizli’nin Çameli ilçesinde eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çameli ilçemizde hava muhalefeti ve oluşturduğu risk nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda 12.01.2022 tarihinde 1 gün süreyle uzaktan eğitime geçilmesine, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.