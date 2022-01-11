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Eğitim Denizli okullar tatil mi 12 Ocak? Denizli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Denizli okullar tatil mi 12 Ocak? Denizli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Denizli okullar yarın var mı? Yurdun büyük bölümü olumsuz hava koşullarının etkisi altında. Denizli’de olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Peki, Denizli yarın okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 22:00:00 -
Denizli okullar tatil mi 12 Ocak? Denizli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Denizli’nin bazı ilçelerinde kar ve fırtına yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi Denizli’de yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın Denizli’de okullar tatil mi?

Denizli okullar tatil mi 12 Ocak? Denizli yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Denizli’nin Çameli ilçesinde eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çameli ilçemizde hava muhalefeti ve oluşturduğu risk nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda 12.01.2022 tarihinde 1 gün süreyle uzaktan eğitime geçilmesine, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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