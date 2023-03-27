Denizli İhracatçılar Birliği personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Personel alımları için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin İşletme Bölümü mezunu olmak, 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavlarından ilgili Genel Sekreterlik tarafından istenen puan türünden (P3) en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartı aranmaktadır.

Personel alımları için 2021-2022-2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan yabancı dil sınavından asgari 70 puanı almış olmak. Genel Sekreterlik tarafından istenen diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir.

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