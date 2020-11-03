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Gündem Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli fay hattı haritası
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Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli fay hattı haritası

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Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:49:00 - 2020-11-03 11:49:57
Denizli fay hattı nereden geçiyor? Denizli fay hattı haritası

Denizli deprem haberi son dakika. 6,6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminin ardından yeniden ülke gündeminde deprem konuşuluyor. İzmir depremi sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de fay hatlarının nereden geçtiği merak ediliyor. Denizli fay hattına bakıldığında Bozkurt, Çardak, Honaz, Pamukkale, Merkezefendi, Babadağ, Sarayköy, Acıpayam, Çameli, Beyağaç ilçelerinde fay hattı geçmekte.

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