Denizli diken üstünde! Bir deprem daha oldu

Geçtiğimiz gün 5,5 büyüklüğünde depremle sallanan Denizli'de bir deprem daha meydana geldi.
22 Mart 2019 Cuma 11:50
Geçtiğimiz gün 5,5 büyüklüğünde depremle sallanan Denizli Acıpayam'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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