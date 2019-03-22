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Denizli diken üstünde! Bir deprem daha oldu

Geçtiğimiz gün 5,5 büyüklüğünde depremle sallanan Denizli'de bir deprem daha meydana geldi.

22 Mart 2019 Cuma 11:50
Denizli diken üstünde! Bir deprem daha oldu

Geçtiğimiz gün 5,5 büyüklüğünde depremle sallanan Denizli Acıpayam'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:50
  1. Denizli
  2. Acıpayam

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  • KamilKamil51 dk önce
    Denizli halk plajı vatana millete hayırlı olsun.

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