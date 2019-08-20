Denizli Depremi’nde Afyonkarahisar’da 224 evde ağır hasar gördü

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos meydana gelen 6, 0 büyüklüğündeki depremin Afyonkarahisar’ın bazı ilçelerindeki 224 evde ağır hasara neden olduğu açıklandı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos saat: 14.25’te 6, 0 büyüklüğündeki deprem Denizli’nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Afyonkarahisar başta olmak üzere yakın çevrelerde de hissedildi.Deprem Afyonkarahisar’ın bölgeye yakın ilçeleri Dazkırı, Dinar, Evciler ve Başmakçı ilçelerinde hasara yol açtı.

Vali Mustafa Tutulmaz vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sıkıntılarını bir an evvel giderebilmek adına Dazkırı ilçesinde sırasıyla Kızılören, Hasandede, Örtülü, Darıcılar ve Sarıkavak köylerine giderek hasar olan evlerde ve camilerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan ve AFAD ekiplerinden son durum hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşlara duyarlı davranmalarını, kesin hasar kontrollerinin ivedilikle yapılacağını söyledi.

“Tüm kurumlar ilk andan itibaren acilen teyakkuza geçti”

Vatandaşları dinleyen, kurulan çadırları inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşlara sıkıntıların en kısa sürede giderileceğini ve bu konuda duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Deprem hakkında bilgiler veren Vali Tutulmaz: “Denizli’de yaşanan deprem ne yazık ki ilimizde de hasara yol açtı. Yaşanan depremin ardından il genelinde tüm kurumlarımız harekete geçmiş, sağlık ve AFAD ekipleri hızla olay yerine intikal etmiştir. Afet Müdahale Planı acilen uygulamaya konularak kaymakamlıklar ve köy muhtarları ile irtibat sağlanarak, İlçe Jandarma, İlçe Emniyet ve Belediye İtfaiye-Zabıta ekipleri tarafından bölgede ön keşif yapılarak özellikle ahşap ve kerpiç binalarda hasarların oluştuğu ve durum hakkında 112 ve AFAD bilgilendirilmeye başlandı” dedi.

“Dazkırı’da 81 çadır kuruldu”

İlk günden itibaren vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığının altını çizen Vali Tutulmaz: “Yaşanan deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 ön keşif aracı ve 2 kurtarma aracı ile 8 personel Dazkırı, Dinar, Başmakçı, Evciler ilçelerinde ön keşfi çalışması yaptı. Can kaybının yaşanmadığı afet sonrası 2 vatandaşımız hafif yaralanırken, olaydan etkilenen 35 kişi de hastanelerde tedavi edildi. Ayrıca konutları riskli olan ve çadır talep eden aileler için 145 adet çadır Dazkırı kaymakamlığımız emrine verilerek ailelere ulaştırılması sağlandı. Ekipler ilk günden itibaren çadır kurmaya başladı. Toplamda Dazkırı ilçesinde 81 çadır kuruldu” diye konuştu.

“224 ev ağır, 470 ev az hasarlı”

Hasara ilişkin bilançoyu da paylaşan Vali Mustafa Tutulmaz: “Deprem sonrası Dazkırı, Dinar, Evciler ve Başmakçı ilçelerinde toplam 224 ev ağır hasar alırken, 470 evde az hasar tespit edildi. İlçelerimize bakıldığında ise Başmakçı ilçesinde 1 ev yıkılırken, 8 evde ağır hasar tespit edildi. Evciler’de yıkılan ev sayısı 17,az hasarlı bina sayısı 48. Dinar’da 9 az hasarlı bina bulunuyor. Ayrıca Dazkırı İlçesi Kızılören Köyünde bulunan 2 adet cami ve minaresi, Darıcılar Köyünde bulunan 1 cami minaresi, Hasandede Köyünde bulunan 1 cami ve minaresi depremden etkilenerek hasar gördü. Hasarlı camilerimizde Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulununum vereceği karar sonrası yıkılma işlemi yapılacak” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Tutulmaz ziyaretleri ve incelemeleri sırasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek herhangi bir sıkıntıda kendisine ulaşabileceklerini ve devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.