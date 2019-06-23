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Denizli Büyükşehirden 300 dansçı ile unutulmaz gece

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 300 dansçı ile muhteşem bir geceye imza attı.

23 Haziran 2019 Pazar 17:34
Denizli Büyükşehirden 300 dansçı ile unutulmaz gece

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 300 dansçı ile muhteşem bir geceye imza attı. Geleneksel yıl sonu programına katılan binlerce Denizlili unutulmaz bir gösteri izledi.


Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinlik ve faaliyet düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği halk oyunları yıl sonu gösterisini Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirdi. Binlerce vatandaşın katıldığı programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu halk dansları kursuna katılan topluluk üyeleri katıldı.


300 kişilik dev kadronun yer aldığı yıl sonu gösterisinde minikler, yıldızlar ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden sahne alan topluluk üyeleri, zeybek, halay, Kafkas, kaşık ve horon gösterileri ile muhteşem bir geceye imza attı. Denizli’deki milli mücadeleyi anlatan sunumuyla izleyenleri büyüleyen Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, halaylardan ritüel danslara, şaman dansından Kafkas kartallarının muhteşem şovuna dek geniş bir yelpazede izleyenlere unutulmaz bir gösteri izleterek bol bol alkış aldı.



9 aylık emeği sergilediler


Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Gökoğlan, “Mükemmel bir sunum izledik. 9 ay boyunca çalışıp bugün emeklerini sergilediler. Miniklerden büyüklerimize kadar tüm yaş gruplarımız güzel ülkemizi ilmik ilmik işlemişler. Halk oyunları ile edebiyatımızın, sanatımızın arşına uzandılar. Kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:34
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