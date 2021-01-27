Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 24 adet işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İhaleler, 04.02.2021 tarih ve saat 14.10’da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilecek veya bedelsiz olarak temin edilebilecek.

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