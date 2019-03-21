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Denizli beşik gibi! Sabaha kadar 161 deprem oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün 21:45 ila bugün 06:59 arasında 161 sarsıntı meydana geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:54
Denizli beşik gibi! Sabaha kadar 161 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede dün 21.45 ila bugün 06.59 arasında büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi. 

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti. 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:54
  1. Denizli
  2. deprem
  3. AFAD
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • hayathayat41 dk önce
    TOKİ kesinlikle yapacağı apartmanları 3 kat yapsın, 3 kattan sonra çökme riski daha fazla. en az 40,50 yıl duran yüksek katlı apartmanlar, yıpranınca ağırlığı kaldıramaz ve çöker.

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