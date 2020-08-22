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Spor Denizli Basket'in Süper Lig'e çıkma talebinin reddedilmesi
Spor

Denizli Basket'in Süper Lig'e çıkma talebinin reddedilmesi

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü: "Hem mantığa hem hukuka aykırı olan bu karara karşı tahkime gitme kararı alınmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:44:12 -
Denizli Basket'in Süper Lig'e çıkma talebinin reddedilmesi

DENİZLİ (AA) - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Süper Lig'e çıkma talebini reddetmesi kararını tahkime götürme kararı aldıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün çekilme kararı sonrası Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvurunun reddedildiği hatırlatıldı.

Mali denetimi yapılmış, borcu olmayan kulübün geçerli şartları sağladığı ileri sürülen açıklamada, "Kulübün, vergi, sigorta, oyuncu, personel veya piyasaya hiçbir borcu yoktur. Muhtemel 2020-2021 lig bütçesi de onaylanmıştır. Tüm basketbol ligleri içinde borçsuz olan birkaç kulüpten biridir." denildi.

Başvurunun reddedilmesinin herhangi bir dayanağı bulunmadığının ileri sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli süreler verilerek birkaç gün beklemek yerine ligin bir eksik takımla oynatılmasına neden müsaade edilmiştir ? Eğer bir eksiklik varsa talimatlara göre tarafımıza süre verilmesi gerekirken neden verilmemiştir ? Eksik olan her ne ise hangi lig takımında mevcuttur. Federasyon başkanının yurt dışında olduğu ve katılmadığı bir toplantıyla bu kadar mühim bir karar niye aceleyle alınmıştır ? Tek isteği basketbol oynamak ve Denizli'de basketbolun sevilmesini sağlamak olan kulübümüz hem mantığa hem hukuka aykırı olan bu karara karşı tahkime gitme kararı almıştır."

TBF Yönetim Kurulu, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün çekilme kararı sonrası, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvuruyu "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda" istenen şartların karşılanamaması nedeniyle reddederek ligin 15 takımla oynanmasına karar vermişti.

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