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Denizli Baklan'da, AK Parti'li Gülsever 7 oy farkla seçildi

Denizli'nin Baklan ilçesinde, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li belediye başkanı adayı Yusuf Gülsever, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 7 oy farkla kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 19:32
Denizli Baklan'da, AK Parti'li Gülsever 7 oy farkla seçildi

Denizli'nin Baklan ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Yusuf Gülsever, belediye başkanı oldu.

Seçmenlerin 1990'ı, Gülsever'e oy verirken, 1983 seçmen ise 'millet ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Hakan Orhan'ı destekledi. Yüzde 49,31 oy oranına sahip Gülsever, 7 oy farkla belediye başkanı seçildi. 2014'te girdiği yerel seçimde belediye başkanı olan Yusuf Gülsever, bu göreve ikinci kez seçildi. İlçesine hizmet etmeye devam edeceği için mutlu olduğunu belirten Gülsever, "Demokrasinin gereği olan seçimlerde kampanyamızı yürüttük. Şükürler olsun, istediğimiz sonucu aldık. Halkımızın ve vatandaşlarımızın takdiri neyse elbette herkes buna uyacak. Resmi olmayan sonuçlara göre, yeniden belediye başkanı olarak seçildim. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Girdiği seçimi 7 oy farkla kaybeden İYİ Parti'li aday Hakan Orhan ise "Şaibeli bir seçim olduğuna inanıyoruz. Seçime itiraz ediyoruz. Baklan'daki tüm oyların tekrar sayılmasını istiyoruz. Sandık tutanaklarında da oynamalar var" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 19:32
  1. Denizli
  2. Baklan ilçesi
  3. Yerel seçimler

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