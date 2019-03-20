Denizli Acıpayam'da son dakika deprem oldu? Denizli deprem haberleri

Denizli Acıpayam'da merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi. AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor" dedi. Depremin adından bölgede 09.38'de 4,8, 09.41'de 4,5, 09,52'de de 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. AFAD verilerine göre, Acıpayam'da sabah 04.02'den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

Son depremler Kandilli Resathanesi