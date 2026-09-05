Denizleri koruma seferberliğinde yeni durak Fethiye

Türkiye’nin tüm denizlerinde 428 istasyonda sürdürülen program kapsamında kirleticiler, ötrofikasyon, biyoçeşitlilik ve deniz çöpleri çok bileşenli olarak izleniyor.

Programın 2026-2028 döneminde mikroplastik izleme ağı da genişletilerek, izleme noktası sayısı 40 istasyona çıkarıldı.

Sıfır Atık Mavi Hareketi ve Deniz Çöpleri Eylem Planı

Deniz çöplerinin azaltılması ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalar da Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında sürdürülüyor.

2020-2024 yıllarında birinci 5 yıllık eylem planları uygulanırken, 2025-2029 dönemini kapsayan ikinci 5 yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları da 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya alındı.

Yalnızca 2026 yılında denizlerden toplanan çöp miktarı ise 55 bin tona ulaştı.

Denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların önemli ayaklarından birini de dip çamuru temizliği oluşturdu. Bakan Kurum da haziranda İzmit Körfezi’nde dalış yaparak temizlik çalışmalarını ve deniz ekosistemindeki değişimi su altında yerinde inceledi. İzmit Körfezi ve Van Gölü’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından Bakanlık, bu alandaki yeni uygulamasını Fethiye Körfezi’nde hayata geçirecek.

Programda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde deniz çayırlarının korunması amacıyla hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Sistemi tanıtılacak.