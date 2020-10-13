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Aktüel Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor
Aktüel

Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor

Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki görevi için boğaz geçişi yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:29:49 -
Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor

MERSİN (AA) - Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'den yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni'nin, Silifke ilçesinde Taşucu Limanı'ndaki bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemi, İncekum mevkisindeki NATO limanından Taşucu açıklarına doğru hareket etti.

Kanuni, "demir aldıktan" sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisini de selamladı. İki sondaj gemisinin yan yana gelmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Gemi, Karadeniz'deki sondaj görevi öncesi boğaz geçişi yapacak.




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