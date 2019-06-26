Denizin renginin alg patlamasından dolayı değiştiği ortaya çıktı Muğla’nın Fethiye ilçesinde, denizin renginin sarı ve yeşile dönmesinin ardından başlatılan incelemede, değişimin alg patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, denizin renginin sarı ve yeşile dönmesinin ardından başlatılan incelemede, değişimin alg patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca yaşanan deniz suyunun renginin sarı ve yeşile bürünmesiyle ilgili vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) inceleme başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denizden aldıkları numunelerde yapılan incelemede, renk değişiminin deniz dibindeki alglerden kaynaklandığı belirlendi.

MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Deniz üzerinde görünen yeşil ve sarı renklerin mevsimsel geçişlerde havaların ısınmasıyla birlikte deniz diplerinde bulunan alglerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Renk değişiminin kanalizasyon gideri ya da atık suyla alakalı olmadığını kamuoyuna bildiririz” denildi.

Öte yandan, Fethiye Körfezi’nin rengi normale döndü.

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