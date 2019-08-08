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"Denizin Everesti"ni aşan ilk Türk olmak istiyor

Cebelitarık, Manş ve Catalina'yı aşarak Türkiye'nin adını açık su yarışlarında duyuran Emre Erdoğan, köpekbalıkları ve akıntısıyla ünlü Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nda dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor- Emre Erdoğan:- "Honshu ve Hokkaido arasındaki 30 kilometrelik parkur çok zor. Tsugaru Boğazı'nda dünyanın en iyi yüzücüleri şansını deniyor. Bizim ilk hedefimiz boğazı geçebilmek, ikinci hedefimiz de dünya rekoru elde edebilmek"

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:41
"Denizin Everesti"ni aşan ilk Türk olmak istiyor

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - "Ocean's Seven" adıyla bilinen dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından üçünü tamamlayan açık su yüzücüsü Emre Erdoğan, Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı hedefliyor.

İzmirli Emre Erdoğan (33), 2 yaşında öğrendiği yüzmede Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak için saatler boyu süren kara ve açık su antrenmanları yapıyor.

Çanakkale, Marmaris, Datça ve Kaş'ta düzenlenen ulusal organizasyonlarda defalarca Türkiye şampiyonu olan, yurt dışında da Cebelitarık, Manş ve Catalina'yı aşan Emre Erdoğan, 18 Ağustos'ta Japonya'da Tsugaru Boğazı'nda kulaç atacak.

Tsugaru Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı hedefleyen Erdoğan, aynı zamanda, ABD'li yüzücü Steven Munatones'in 1990 yılında elde ettiği 6 saat 11 dakikalık dünya rekorunu da kırmaya çalışacak.

- Şimdiye kadar 33 kişi başardı

Emre Erdoğan, antrenman yaptığı Alaçatı'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşından itibaren sutopu oynamaya başladığını, 25 yaşından sonra da açık suda yüzmeye başladığını belirtti.

Türkiye'de önemli yarışmalara katıldığını, çoğunda kupaları kucaklama şansına eriştiğini anlatan Erdoğan, yurt dışında da ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Ocean's Seven parkurlarının üçünü tamamladıktan sonra ana sponsoru Sensodyne Promine desteği ve "her koşulda güçlü kalma" mottosuyla Japonya'ya gideceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Honshu ve Hokkaido arasındaki 30 kilometrelik parkur çok zor. Tsugaru Boğazı'nda dünyanın en iyi yüzücüleri şansını deniyor. Bizim ilk hedefimiz boğazı geçebilmek, ikinci hedefimiz de dünya rekoru elde edebilmek. O nedenle yarışa mental ve fiziksel olarak hazırlanıyorum. Suda hem köpekbalığı hem denizanası var. Akıntı ve soğuk suyla başa çıkmanız gerekiyor. Aynı zamanda şanslı olmalısınız çünkü hava çok hızlı değişiyor, bir anda rüzgar saatte 40-50 kilometreyi buluyor. Bugüne kadar bin kişi bu boğazı geçmeyi denedi ancak 33 kişi başarılı oldu. Şansımız yaver giderse daha önceki rekortmenden de hızlı olduğumuzu düşünürsek dünya rekorunu kırabiliriz. Deniz izin verirse geçeriz, vermezse elimizden gelenin en iyisini yaparız."

- Kara ve hava antrenmanları

Emre Erdoğan, haftanın 5 günü birer saat kara antrenmanı yaptığını söyledi.

Haftada 9 kez de su antrenmanı gerçekleştirdiğini ve her seferinde 5-10 kilometre yüzdüğünü anlatan Erdoğan, "Bu yarışı Everest'e tırmanmak gibi düşünün. Saatte ortalama 4,6 kilometre hızla gidiyorum. Hava sertse bu hız biraz daha düşebiliyor. Yarış sırasında yanımda 2 tekne olacak. Biri yırtıcı hayvanların yanaşmasını engellemek, diğeri de rota belirlemek ve yiyecek vermek için. Şu an tek hedefim oraya gidip kazasız belasız yüzmek ve Türkiye'ye geri dönmek."

Açık su yüzücüsü Erdoğan, Türk bayrağını Japonya'da dalgalandırmayı çok istediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:41
  1. Emre Erdoğan
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