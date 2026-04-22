Denizin dibindeki 20 milyar dolarlık batık tekrar gündemde!

Kolombiya açıklarında bulunan batık, yalnızca tarihi değeriyle değil, taşıdığı servetle de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre gemideki altın, gümüş ve değerli taşların bugünkü karşılığı yaklaşık 20 milyar dolar. Bu da San José’yi “dünyanın en değerli batığı” unvanına taşıyor. 1708 yılında batan San José Galleonu, modern teknolojinin yardımıyla gün yüzüne çıkarılmaya hazırlanıyor.

ROBOTLAR SAHNEDE

Yaklaşık 600 metre derinlikte bulunan batığa insan dalgıçların ulaşması mümkün değil. Bu nedenle ekipler, gelişmiş su altı robotlarını devreye sokmuş durumda. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve hassas ekipmanlarla donatılan bu araçlar, deniz tabanındaki kalıntıları detaylı şekilde inceliyor.

İlk görüntülerde altın ve gümüş sikkeler, top bataryaları ve çeşitli tarihi objeler dikkat çekiyor. Yetkililer, çıkarma sürecinin oldukça dikkatli yürütüldüğünü ve her adımın bilimsel yöntemlerle planlandığını vurguluyor.

TARTIŞMALI HAZİNE

Ancak mesele sadece keşif değil. Batığın kime ait olduğu konusu uluslararası bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Kolombiya, İspanya ve bazı özel şirketler arasında süren hak iddiaları, projenin en karmaşık yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

AMAÇ “DEFİNE” DEĞİL

Projeyi yürüten yetkililer, bunun bir hazine avı olmadığının altını çiziyor. Asıl hedefin ekonomik kazançtan ziyade tarihsel mirası korumak ve bilimsel veri elde etmek olduğu belirtiliyor.

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN HİKÂYE

San José’nin enkazı, yalnızca maddi değeriyle değil, 18. yüzyıl deniz ticareti ve sömürge dönemine ışık tutabilecek bulgularıyla da büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre bu batık, geçmişin ekonomik ve siyasi dengelerini anlamak için eşsiz bir kaynak olabilir.

Kısacası, Karayipler’in dibindeki bu sessiz tanık, modern teknoloji sayesinde yeniden konuşmaya hazırlanıyor. Ancak bu hikâyenin sonunda sadece altın değil, tarihin kendisi de gün yüzüne çıkacak.