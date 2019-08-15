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Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin müthiş hareketi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin müthiş hareketi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.


Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeğidenize atlayarak boğulduğunu sandığını kişiyi ağzına aldığı sopa ile kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri şaşırttı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
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