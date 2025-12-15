  • İSTANBUL
Denize düşmüştü… Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde iskeleden denize düştüğü ihbar edilen kişi için başlatılan arama çalışmaları saatler sonra sonuç verdi.

Samsun’un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde yapılan bir ihbar, ekipleri seferber etti. Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Cansız bedeni bulundu

Ekiplerin denizde yaptığı arama çalışmalarında Çobanlı İskelesi’ne 100 metre açıkta Mümin E.’nin (32) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Mümin E.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

