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Dünya

Denize düşen yılana sarılır! Lübnan halkı Macron'dan yardım istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup protestocuyla karşılaştı. Halk eski sömürgecileri Fransa'dan yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 02:17:00 -

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada onlarca insan ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sokakta karşılaştığı insanlar kendi hükümetlerini eski sömürgecileri Fransa'ya şikayet etti.

Halk Macron'dan ülkedeki kötü duruma ilişkin adım atmasını istedi.

Ekonomik sıkıntılar sonrası Lübnan ekonomisi Venezuela ile aynı kredi notuna düştü.

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