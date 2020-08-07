Denize düşen yılana sarılır! Lübnan halkı Macron'dan yardım istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup protestocuyla karşılaştı. Halk eski sömürgecileri Fransa'dan yardım istedi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada onlarca insan ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sokakta karşılaştığı insanlar kendi hükümetlerini eski sömürgecileri Fransa'ya şikayet etti.
Halk Macron'dan ülkedeki kötü duruma ilişkin adım atmasını istedi.
Ekonomik sıkıntılar sonrası Lübnan ekonomisi Venezuela ile aynı kredi notuna düştü.
Dünya
Trump'tan Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni açıklama
Dünya
Lübnan'ı sarsan patlamada şoke eden Putin detayı