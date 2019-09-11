0553 313 94 23

Denize düşen vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Üsküdar’da kayalıklarda yürüyen vatandaş, ayağının kayması sonucu denize düştü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
Denize düşen vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Üsküdar’da kayalıklarda yürüyen vatandaş, ayağının kayması sonucu denize düştü. Çevredeki vatandaşlar şahsı kurtarmak için denize can simidi attı, ancak kendini kurtaracak hali kalmayan şahıs simide tutunamadı. Boğulmasına ramak kalan talihsiz vatandaşı, kurtarma eğitimi olan başka bir vatandaş kurtardı.


Üsküdar Sahili’nde, Kız Kulesi karşısındaki kayalıklarda yürüyen vatandaş, iddiaya göre ayağının kayması sonucu denize düştü. Bastığı kayanın altının boşluk olması nedeniyle boğulmaya başlayan vatandaşı kurtarmak için, çevrede bulunanlar denize can simidi attı. Ancak bir süre suda kalan şahıs can simidine ulaşamadı. Bunun üzerine bağırışları duyan ve kurtarma eğitimi olan Nejdet Beygirci denize atlayarak, boğulmak üzere olan talihsiz vatandaşı sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan şahıs, uygulanan ilk yardım sonucu kendine geldi. Daha sonra olay yerine gelen ambulans, şahsı alarak hastaneye götürdü. Sağlık ekipleri ve polis ise kameraların görüntü almasına tepki göstererek engel olmaya çalıştı.


Olay anını anlatan Nejdet Peynirci, “Biz arkadaşımla oturuyorduk burada. Bir panik, bağırma derken ‘Biri boğuluyor’ dedi arkadaşımız. Bu işlerde zaman çok önemli. Hemen koşarak gittim. Simit atmışlar ama vatandaş kendinde değil zaten, tutunamıyor simide bile. Hemen kayadan atladım, yüzü kapalı vaziyetteydi, ilk iş yüzünü çevirdim, mosmordu. Nefes alamıyordu, neredeyse ex olmuş. Ensesinden tutarak ilk kayaya getirdim. Yuları çıkarmak istediler ama zaman yoktu. Suyun kenarında ilk kayada, yan vaziyette göğsünü ve sırtını batırınca ağzından köpükler gelmeye başladı. Yine de nefes almakta zorlanıyordu. Sırtına biraz daha baskı uyguladıktan sonra biraz daha köpüklü su geldi ve birden derin bir nefes aldı. Dedim ‘Geçmiş olsun.’ Bir ümit doğdu, derken gözünü araladı. ‘Şimdi yukarı çıkarabiliriz’ dedim. Hep beraber arkadaşlarla yukarı çıkardık. Orada da biraz daha masaj, bir istifra daha orada yaptı. Gözünü açtı, panik halindeydi. Ne olduğunu bilmiyordu. ‘Geçmiş olsun, kurtuldun’ dedik. O sırada ambulansı bekliyorduk, ambulans oldukça geç kaldı. Şuuru açıldı, rahatladık. Kenardayken birden kaydığını söyledi. Uç kayadayken kayınca birden, biliyorsunuz altı derindir. Çabalarken birkaç metre de ileriye açılmış” dedi.


Olayı gören Sefa Aslan isimli vatandaş ise "Biz burada yürüyorduk, baktık arkadaş çırpınıyor. Suya düşmüş. Bağırtılara geldik. O sırada sağ olsun, hayırsever biri geldi, son anda kurtardı boğulmaktan. Geçmiş olsun diyoruz. 4-5 dakika suda kaldığını gördük. Tam gömüldü suya, hayırsever arkadaşımız suya daldı ve kurtardı. Çıktığında masaj falan yaptılar, müdahale ettiler, istifra etti ve kendine geldi” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor
    1. Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı..
    2. Günkırılı kadınlar, ekmeklerini..
    3. Buldan’da tütün satışı yapan iş..
    4. Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan..
    5. Jandarmadan 12 farklı adrese eş..
    6. Ceyhan polisinden örnek davranış
    7. E-Devlet engelli raporu sorgulama..
    8. Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP..
    9. Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir..
    10. FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis
    11. Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması
    12. Bahçe temizliği anız yangınına yol..
    13. Kadın yetişti, herşey yetişti
    14. Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği..
    15. Başkan Altay, örnek buluşma için..
    16. İki kız kardeşin internette..
    17. Almanya’da otomobillerde sigara yasağı..
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    19. Bangladeş, Arakanlı mülteciler..
    20. Günyüzü’nde çiftçilere yüzde 50 hibe..
    21. Sinop milletvekilinden Başkan Tokat’a..
    22. Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı
    23. İnegöl Belediyesi’nden Burhaniye..
    24. MHP Başkanı Bahçeli: “Anaların yürek..
    25. Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla..
    26. Gazişehir Gaziantep’te Beşiktaş..
    27. Uğur Dündar'a "okuma" cezası
    28. MHP İl Başkanı Korkmaz: “İYİ Parti’den..
    29. Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    30. AB'den Netanyahu'nun "ilhak" vaadine..
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...