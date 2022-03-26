  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Denize atlayan genci bekçiler kurtardı
Yerel

Denize atlayan genci bekçiler kurtardı

Beşiktaş'ta arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atlayan genci bekçiler kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 08:57:00 -
Denize atlayan genci bekçiler kurtardı

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Meydan İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki B.Ş., isimli genç arkadaşı ile tartıştıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Birinin suya atmadığına gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken bir bekçi, denizde çırpınan genci kurtarmak için soğuk havada denize girdi. Yüzme bilmeyen gencin yanına can simidiyle yaklaşan bekçi, onu kurtardı. Bekçi ardından genci sahile çıkarttı. Yaşanan hareketler anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay