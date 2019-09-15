0553 313 94 23

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dalgıçlar, balıkçı tekneleri ile açıldıkları denizin dibinden çöp topladı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:59
Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dalgıçlar, balıkçı tekneleri ile açıldıkları denizin dibinden çöp topladı. Dalgıçların denizden çıkardığı çöpler ise görenleri şaşırttı.


Kocaeli’de dalgıç ve balıkçılar doğa için bir araya geldi. Başiskele ilçesinde sahilde buluşan onlarca dalgıç ve balıkçı, denizin dibinden çöp topladı. Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için dalgıçlar sabah saatlerinde sahile gelirken, balıkçılar de tekneleri ile sahile yanaştı. Yapılan hazırlıkların ardından dalgıçlar bot ve balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Yaklaşık 1 saat boyuncadalgıçlar denizin dibinden çıkardıkları çöpleri balıkçı teknelerine koydu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu dalgıçlar denizde çöp ararken, sahili dolduran vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.



Dalgıçların çıkarttıkları çöpler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler


Çöp için dalan dalgıçlar ve balıkçı tekneleri havadan da görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren dalışın ardından dalgıçlar, topladıkları çöplerle birlikte sahile döndü. Dalgıçlar, denizden çıkarttıkları pet, cam şişeler, araç lastiği, plastik çöpleri teknelerden alarak sahile yığdı. Dalgıçların çıkarttığı çöpleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar dalgıçların çıkarttıkları çöpleri cep telefonları ile görüntüledi. Dalgıçlar ise temizledikleri denize tekrar girerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgıçların topladığı çöpler daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.



“İnsanların gelecek nesli düşünmeleri lazım”


Su altından onlarca atık ve çöp toplayan Melek Demirtaş, insanların çevre karşısında duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek, “Denizden çöp toplamaya çalıştık ama hava şartından dolayı deniz altında görüş mesafemiz çok kısaydı. Ama topladığımız çöpleri karaya çıkarttık. Çok kötü yani. Büyük bir kanalizasyon borusu çıkarttık. Ağaç parçası ve bir plastik kova çıkarttık. Biz ne kadar doğayı korumaları yönünde inşaları uyarsak da onların içinde olması lazım. Gelecek nesli düşünmeleri lazım. Eğitim şart diyorum. Çocukları bu konuda yönlendirmemiz lazım. Onlara öğretmezsen hiçbir şey olmaz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:59
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kahramanmaraşspor: 1
    1. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    2. İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi
    3. Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat..
    4. Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    5. Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
    6. Brüksel'de Çizgi Roman Festivali
    7. İzmir’de makilik ve otluk alanda yangın
    8. Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı
    9. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara 3 ton..
    10. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı..
    11. Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş..
    12. Hindistan’da gezi teknesi alabora..
    13. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
    14. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    15. Kırsal mahallelerin yol bakım..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli..
    18. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    19. Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya
    20. Kaçak çalışan Afgan çoban ve..
    21. Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı..
    22. Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava..
    23. Sinop'ta hortum paniği
    24. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    25. Sinop’ta çıkan hortum korkuttu
    26. Malkara Yağlı Güreşleri'nin..
    27. Japon şehri Uzika’dan Kdz. Ereğli’ye..
    28. Roma Başakşehir maçı ne zaman saat..
    29. Terör örgütü Boko Haram'dan askeri..
    30. FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir