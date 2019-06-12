0553 313 94 23

‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dünya çevre günü dolayısıyla Gemlik’te deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çıkan teneke kutu, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, plastik kasa ve sandalye gibi atıkları sergileyerek kirliliğe dikkat çekti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dünya çevre günü dolayısıyla Gemlik’te deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çıkan teneke kutu, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, plastik kasa ve sandalye gibi atıkları sergileyerek kirliliğe dikkat çekti.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda deniz dibinde dalgıçlar aracılığıyla temizlik yapıldı. Denizden çıkanlar sahilde sergilendi. Denizden çıkarılan atıklar içinde şişelerden plastik torbalara, metal atıklardan pet şişelere, plastik kasadan sandalyeye kadar çeşitli atıklar olduğu görüldü. Derelerle taşınan, gemilerden atılan ya da doğrudan kıyılardan vatandaşlar tarafından atılan bu atıkların deniz tabanında oksijensizliğe yol açtığı, bunun da denizdeki canlı hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızla artan nüfus ve ona bağlı artan tüketim ile her geçen gün biraz daha kirlenen çevrenin korunması için vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılından beri deniz yüzeyi ve sahil temizliğine ağırlık verdiklerini hatırlatan Alinur Aktaş, “Bugüne dek deniz yüzeyinden deniz süpürgesi ile toplanarak bertaraf edilen atık miktarı yaklaşık 500 metreküp, kıyı ve plajlarımızdan temizlik ekiplerimiz ile toplanarak bertaraf edilen toplam atık miktarı da 56 bin metreküpü buldu. Biz büyükşehir belediyesi olarak çevreye olan hassasiyetimizi bütün hizmetlerimizde göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da çevreye karşı daha hassas davranmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    1. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    2. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    3. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    4. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    5. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    6. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    7. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    8. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    9. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    10. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    11. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    12. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    13. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    14. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    15. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    16. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    17. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    18. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    19. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    20. Akıncı Üssü davası
    21. FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis..
    22. ÇGC’de yeni yönetim belli oldu
    23. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    24. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu,..
    25. ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını..
    26. Bolu'daki cinsel istismar davasında..
    27. GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve..
    28. Ormancılık sektöründen cari açığa 4..
    29. Vural’dan Türk Kızılayının 151...
    30. Afganistan'da Taliban Hocai Gar..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!