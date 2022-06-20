Denizde sürü İDA dönemi! Düşmanı titretecek özellikler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), insansız deniz araçları projelerine tüm hızıyla devam ediyor. SSB tarafından başlatılan ve Aselsan tarafından yürütülen Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) projesinde de çalışmalar sürüyor.

Proje çerçevesinde daha önce geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra ailenin yeni ve daha büyük üyesi MİR İDA Aselsan-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı. Projeye dair son gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı: "İnsansız deniz araçlarımızı birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca tıpkı İHA'larda yaptığımız gibi, İDA'ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Sürü İDA projemizde ALBATROS-S İDA'larla 4'lü sürü denemesi yapmıştık. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak MİR İDA'yı ekledik. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini sahada gerçekleştirdik. İDA sürümüzü ALBATROS-S ve MİR İDA'lardan oluşturduk. Geliştirilen altyapı, bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor.

Farklı sensörlerden alınan verilerle otomatik engel/nesne algılanması ve dinamik manevra yapılabiliyor. İDA'larımız, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu ve yedekli haberleşme sistem mimarisi, gibi kabiliyetlere sahip. İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak."

STAMP-2: Stabilize edilen bir taret üzerine yerleştirilmiş olan Silah, Elektro-Optik görüş birimleri içeren ve Silah Kumanda Birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine sahip bir stabilize silah sistemidir.