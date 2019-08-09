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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Armutlu ilçesinde denize açıldığı botun sürüklenmesinin ardından kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sudan çıkarıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:40
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH Arama ve Kurtarma ekiplerince 4 gündür aranan Enes Çelenk'in (17) cesedi, Esenköy beldesi Kireçburnu mevkisinde dalgıçlar tarafından bulundu.

Ceset daha sonra dalgıçlar tarafından tekneye alınarak, kıyıya getirildi.

Arkadaşlarıyla kamp yapmak için 5 Ağustos'taArmutlu'ya gelen Enes Çelenk,Keçikaya mevkisinden botla denize açılmıştı.

Rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak, bottan atlayıp kaybolan genç için arama çalışması başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:40
  1. Yalova'nın Armutlu ilçesi
  2. Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. İHH Arama ve Kurtarma ekipleri
  5. Keçikaya mevkisi

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