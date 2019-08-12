Denizde kalp krizi geçiren şahıs kurtarılmadı .

Muğla’nın Ortaca ilçesinde denizde kalp krizi geçiren şahıs boğuldu

Edinilen bilgiye göre; Mergenli Mahallesindeki Aşı koyuna giden Levent Yalçın (47) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rahatsızlanan Yalçın, vatandaşların yardımıyla karaya çıkarıldı.

Aşı koyuna tatil için giden iki doktor tarafından olay yerinde Yalçın’a ilk müdahale yapıldı.

Koya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalçın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yalçın’ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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