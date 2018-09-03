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Denizde fenalaşan Alman turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Alman turist, girdiği denizde fenalaşarak hayatını kaybetti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:05
Denizde fenalaşan Alman turist hayatını kaybetti

Antalya'da denizde fenalaşan Alman turist öldü.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan tatil için Serik'in Belek Turizm Merkezi'ndeki beş yıldızlı bir otele gelen 65 yaşındaki Dieter Ralfkunath, tatil yaptığı otelin sahilinde denize girdi.

Denizde fenalaşan ve otelin cankurtaranı tarafından sudan çıkarılan Ralfkunath'a ilk müdahale, otelin sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilçedeki özel bir hastaneye götürdüğü Dieter Ralfkunath, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Serik Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alman turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:05
  1. Antalya
  2. denizde fenalaşan alman turist
  3. Dieter Ralfkunath

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