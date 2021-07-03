Denizde ateş topu görülmüştü! Ağır bilanço

Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’e (Petroleos Mexicanos) ait denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattının patlaması sonucu dün çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu bu sabah söndürülmüştü. ABD merkezli çevre örgütü Azul, Campeche eyaleti açıklarında yaşanan olayın büyük bir çevre felaketine neden olabileceği konusunda uyararak, patlamanın ardından meydana gelen petrol sızıntısı ve yangının okyanus ve deniz faunasında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacağını duyurdu. Azul yetkililerinden birinin yaptığı açıklamada, deniz tabanından petrol çıkarmanın ekosistemler için olduğu kadar balıkçılık ve turizm gibi denize bağlı işlerle geçimini sağlayan kişiler için de büyük risk oluşturduğunu söyledi. Bu gibi sızıntıların sıklıkla gerçekleştiğine vurgu yapan yetkili, acilen petrole bağımlılıktan uzaklaşılması ve yenilenebilir, sürdürülebilir enerjinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Azul yetkilisi, “Maalesef bugün gördüğümüz şey ne ilk ne de son. Denizden petrol çıkarılan bölgelerde onlarca yıldır sızıntılar yaşanıyor. Bunlar birkaç tane kazadan ibaret değil, petrol sızıntısı çok sık görülüyor” dedi.

ABD hükümetinin denizden petrol çıkarmaya yönelik çalışmalarının yıkıcı etkilerini anımsatan yetkili, “ABD’nin petrol çıkarma çalışmaları, Meksika Körfezi’ndeki Deepwater Horizon sızıntısından sonra 2011-2014 tarihleri arasındaki 4 yılda toplam bin 63 kişinin yaralanmasına veya zarar görmesine neden oldu. Ayrıca çalışmalar nedeniyle 477 patlama ve yangın, 11 noktada 2 bin 100 galondan fazla (yaklaşık 7 bin 900 litre) petrol sızıntısı ve 11 ölüm meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’e ait denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı dün patlamıştı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın uzun süre kontrol altına alınamamış, yoğun çabalar sonucu bugün yerel saatle 10.45 sıralarında söndürülmüştü. Patlamadan sonra hızla müdahale edilmesine rağmen yangının uzun süre söndürülememesinin nedeni boru hattındaki sızıntı olarak açıklanmıştı.